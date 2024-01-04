Міністр сільського господарства Польщі: Ембарго на українські продукти буде безстроковим

Новини

Кордон з Україною деблокувати зараз не будуть, а ембарго на українські продукти є безстроковим.

Це на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

За його словами, переговори з фермерами-мітингувальниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, є важливими для напрацювання найкращих рішень, однак юридичне закріплення будь-яких їхніх вимог потребує часу. Він підкреслив, що допомагати Україні потрібно, але так, щоб не зашкодити рентабельності польського сільськогосподарського виробництва.

Він додав, що готовий реалізувати свої обіцянки перед фермерами.

Раніше Секерський казав, що заборона на імпорт української агропродукції до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні Євросоюзу.