Україна повернула 12-річну дитину з окупованої частини Херсонщини

Новини

З тимчасово захопленої росіянами території Херсонської області повернули 12-річного хлопчика. Його звуть Андрій.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До Офісу омбудсмана звернулася старша сестра хлопчика з проханням вивезти його з окупації. На окупованій частині Херсонщини хлопчик жив разом зі своєю бабусею, бо мама померла влітку 2022 року.

«В окупації вони відчули на собі всі «переваги російського світу»: залякування, психологічний тиск, візити представників окупаційної влади. Хлопчика погрожували відібрати у бабусі та влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника», — повідомив Лубінець.

1 січня хлопчик із бабусею опинилися на підконтрольній Україні території. Перший день нового року символічно став для цієї сімʼї першим днем нового життя.