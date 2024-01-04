Україна повернула 12-річну дитину з окупованої частини Херсонщини
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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З тимчасово захопленої росіянами території Херсонської області повернули 12-річного хлопчика. Його звуть Андрій.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
До Офісу омбудсмана звернулася старша сестра хлопчика з проханням вивезти його з окупації. На окупованій частині Херсонщини хлопчик жив разом зі своєю бабусею, бо мама померла влітку 2022 року.
«В окупації вони відчули на собі всі «переваги російського світу»: залякування, психологічний тиск, візити представників окупаційної влади. Хлопчика погрожували відібрати у бабусі та влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника», — повідомив Лубінець.
1 січня хлопчик із бабусею опинилися на підконтрольній Україні території. Перший день нового року символічно став для цієї сімʼї першим днем нового життя.
- На початку грудня росія повернула Україні вісьмох дітей. У цьому процесі посередником також був Катар.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.