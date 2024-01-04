«Укрпошта» доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території. Пілотний проєкт стартує 1 лютого
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Укрпошта
З 1 лютого «Укрпошта» в рамках пілотного проєкту почне доставляти ліки в деокуповані та прифронтові райони. Послуга має розвʼязати проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Укрпошта» отримає ліцензію на продаж ліків в існуючих поштових стаціонарних і мобільних відділеннях. Наразі шукають належнеприміщення, щоб відкрити перший ліцензованийсклад у Києві під такі нові задачі та набирають фармацевтів, які відповідатимуть за видачу рецептурних ліків. Також планується запустити гарячу лінію для оформлення запитів від людей.
- У грудні 2023 року Мінреінтеграції повідомляло про плани запустити у прифротнових районах мобільні аптеки на базі «Укрпошти». За планом мають відкрити ліцензовані склади на ключових сортувальних обʼєктах «Укрпошти» (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), щоб швидко доставляти ліки до будь-якого населеного пункту, та інтегрувати програму «Доступні ліки» в мобільні аптеки «Укрпошти».