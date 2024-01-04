У Києві зросла кількість жертв ракетного удару 29 грудня. Тепер відомо про 32 загиблих

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Пресслужба ДСНС

У столиці під час слідчої експертизи знайшли тіла ще двох загиблих через ракетний удар 29 грудня 2023 року. Загалом загинули 32 людини, ще 30 постраждали.

Про це повідомила КМВА.

Під час ракетного удару по Україні постраждали 170 людей, 53 загинули, а 22 — вдалося врятувати. Загалом росіяни вразили 18 населених пунктів у 10 областях. На місцях працювали 700 рятувальників і 145 одиниць техніки.