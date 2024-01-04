У Києві зросла кількість жертв ракетного удару 29 грудня. Тепер відомо про 32 загиблих
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
У столиці під час слідчої експертизи знайшли тіла ще двох загиблих через ракетний удар 29 грудня 2023 року. Загалом загинули 32 людини, ще 30 постраждали.
Про це повідомила КМВА.
Під час ракетного удару по Україні постраждали 170 людей, 53 загинули, а 22 — вдалося врятувати. Загалом росіяни вразили 18 населених пунктів у 10 областях. На місцях працювали 700 рятувальників і 145 одиниць техніки.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила тоді 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.
- Рятувальники закінчили пошукові роботи після цього ракетного удару по столиці вчора, 3 січня. Тоді було відомо про 30 загиблих.