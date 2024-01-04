Трамп оскаржив заборону на участь у праймеріз ще в одному штаті

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Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо, який заборонив йому брати участь у праймеріз штату на виборах 2024 року.

Про це пише The Washington Post.

Адвокати Трампа закликали суддів швидко скасувати рішення суду Колорадо та «повернути виборцям право голосувати за обраного ними кандидата». За їхніми словами, суддям не можна дозволяти перешкоджати виборцям голосувати за «головного кандидата у президенти» від Республіканської партії.

Також Дональд Трамп оскаржив рішення держсекретаря штату Мен, який заборонив йому брати участь у первинних виборах (праймеріз) через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року.