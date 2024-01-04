Трамп оскаржив заборону на участь у праймеріз ще в одному штаті
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо, який заборонив йому брати участь у праймеріз штату на виборах 2024 року.
Про це пише The Washington Post.
Адвокати Трампа закликали суддів швидко скасувати рішення суду Колорадо та «повернути виборцям право голосувати за обраного ними кандидата». За їхніми словами, суддям не можна дозволяти перешкоджати виборцям голосувати за «головного кандидата у президенти» від Республіканської партії.
Також Дональд Трамп оскаржив рішення держсекретаря штату Мен, який заборонив йому брати участь у первинних виборах (праймеріз) через його роль у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року.
- Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року.
- Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до голосування через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Положення з двох речень у 14-й поправці використовувалося лише кілька разів після Громадянської війни у США.
- Верховний суд Міннесоти постановив, що Трамп може залишитися в бюлетенях на праймеріз у цьому штаті, оскільки вибори є партійним змаганням, під час якого конституційне право не є проблемою. Суддя в Мічигані теж дозволив колишньому президенту США Дональду Трампу залишитися в бюлетені для голосування на праймеріз штату.