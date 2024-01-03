Рятувальники закінчили пошукові роботи після ракетного удару по столиці 29 грудня

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Третього січня 2024 року рятувальники завершили пошукові роботи в Шевченківському районі столиці, куди 29 грудня 2023 року влучила російська ракета.

Загалом від тієї атаки загинули 30 людей, зокрема одна померла в лікарні, повідомляє пресслужба ДСНС.

Під час ракетного удару по Україні постраждали 170 людей, 53 загинули, а 22 — вдалося врятувати. У цілому росіяни вразили 18 населених пунктів у 10 областях.

На місцях працювали 700 рятувальників і 145 одиниць техніки.