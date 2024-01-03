Трамп оскаржив заборону на участь у праймеріз у штаті Мен
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду апеляцію на рішення державної секретаря штату Мен Шенни Беллоуз не допускати його до участі в праймеріз Республіканської партії на території штату.
Про це пише CNN.
Держсекретар Беллоуз ухвалила рішення не допускати Трампа після того, як група колишніх законодавців штату Мен заявила, що експрезидента слід дискваліфікувати на підставі положення Конституції США, яке забороняє обіймати певні посади, якщо людина брала участь у заколоті після попередньої попереднього складання присяги Сполученим Штатам. Ідеться про 14-ту поправку.
Проте, за словами Трампа, Беллоуз є «упередженою». Він додав, що Беллоуз, яка представляє демократів, повинна була взяти самовідвід від вирішення цього питання та що вона не надала Трампу достатнього часу і можливості представити свій захист.
Очікується, що Трамп незабаром оскаржить аналогічну заборону Верховного суду штату Колорадо. Ця апеляція надійде до Верховного суду США, а позов Беллоуз буде оскаржено у Вищому суді штату Мен.
- Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року.
- Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до голосування через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Положення з двох речень у 14-й поправці використовувалося лише кілька разів після Громадянської війни у США.
- Верховний суд Міннесоти постановив, що Трамп може залишитися в бюлетенях на праймеріз у цьому штаті, оскільки вибори є партійним змаганням, під час якого конституційне право не є проблемою. Суддя в Мічигані теж дозволив колишньому президенту США Дональду Трампу залишитися в бюлетені для голосування на праймеріз штату.