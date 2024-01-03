У Києві зросла кількість загиблих від ракетної атаки 29 грудня
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Кількість загиблих у Києві через ракетну атаку 29 грудня 2023 року зросла до 30 — одна людина померла в лікарні. Ще 29 людей отримали поранення.
Про це повідомили в КМВА.
Окупанти вдарили по складському приміщенні в Шевченківському районі.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів. Загинули близько 40 людей, понад 160 поранені.