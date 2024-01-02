Українські газосховища допомагають Європі уникнути енергетичної кризи
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images
Українські газосховища допомагають Європейському Союзу запобігти енергетичній кризі. Європейські компанії прискорили вилучення природного газу зі сховищ України через зростаючу потребу в опаленні взимку.
Про це повідомляє Financial Times.
Минулого року європейські компанії звернулися до України, щоб зберігати свої резерви.
За словами аналітиків, це рішення допомогло енергетичним обʼєднанням і трейдерам вилучати лише відносно невеликі обсяги зі сховищ у Європейському Союзі. Це сприяло утриманню низьких цін на газ і легшому поповненню запасів.
Україна має більше можливостей для зберігання газу, ніж будь-яка інша держава ЄС, завдяки ключовій ролі в транзиті російського трубопровідного газу, на який до вторгнення припадало майже 40% газопостачання до Євросоюзу.
За даними «Нафтогазу», європейські підприємства накопичили близько 2,5 мільярда кубометрів природного газу перед зимою, що є рекордним показником від моменту російського вторгнення в Україну.
В Argus Media повідомили, що компанії почали забирати газ із українських сховищ на початку листопада. Чистий відбір становив у середньому близько 10,7 мільйона кубометрів на добу. Темп прискорився до 26 мільйонів кубометрів щодня на тлі різкого похолодання в грудні.
Польща отримала понад половину газу, вилученого з українських сховищ, а решту використали Молдова, Словаччина та Угорщина.
За інформацією галузевої організації Gas Infrastructure Europe, рівень зберігання газу в ЄС, незважаючи на холодну пору, залишався на рівні майже 90% навіть наприкінці грудня, що значно вище за середній показник у попередні пʼять років.
Великі резерви допомогли зберегти низькі ціни на газ у Європі. Віртуальна торгова точка природного газу в Нідерландах Title Transfer Facility у грудні встановила ціну майже втричі нижчу за ту, що була рік тому.
За прогнозами компанії Rystad Energy, якщо не станеться серйозних перебоїв у постачанні, а також якщо попит збережеться на нинішньому низькому рівні, наприкінці березня у сховищах ЄС залишиться 80 мільярдів кубометрів газу або 70% потужностей.
- У 2022 році блок зазнав енергетичної кризи: ціни на природний газ рекордно зросли, оскільки росія скоротила поставки. Європейські країни раніше залежали від прямих поставок газу з рф і не мали достатніх потужностей для зберігання газу.
- Сховища в ЄС досягли майже максимальної потужності вже в середині жовтня, і Україна стала альтернативою для зберігання газу, призначеного для сусідніх держав. Україна також запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання та звільнення від мита на три роки, що дозволить легко реімпортувати газ до ЄС.
- Більшість резервуарів розташовані глибоко під землею на заході, далеко від лінії фронту. Україна запропонувала іноземним клієнтам до десяти мільярдів кубометрів, третину українських потужностей, на додачу до 115 мільярдів кубометрів сховищ у ЄС.