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У Києві вже 16 постраждалих. Атака на столицю триває

Автор:
Софія Телішевська
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У девʼяти районах Києва є наслідки російського ракетного обстрілу. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення, є пожежі. Наразі відомо про 16 постраждалих, інформує мер столиці Віталій Кличко.

Ракетна атака триває. Тривога оголошена ще з 05:53 ранку. Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. ДТЕК обіцяє відновити постачання електрики, щойно покращиться безпекова ситуація.