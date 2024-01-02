У Києві вже 16 постраждалих. Атака на столицю триває

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У девʼяти районах Києва є наслідки російського ракетного обстрілу. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення, є пожежі. Наразі відомо про 16 постраждалих, інформує мер столиці Віталій Кличко.

У Солом’янському районі горять дві багатоповерхівки, на місці 16 постраждалих.

У Деснянському районі горить будівля супермаркету.

У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові будівлі.

У Голосіївському районі уламки ракети впали в парку.

У Печерському районі уламки впали на дах 9-поверхового житлового будинку та на ще одну багатоповерхівку і приватний будинок.

В Оболонському районі теж горить житловий будинок, частина уламків впала на територію нежитлової забудови та складських приміщень.

У Святошинському районі влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

У Подільському районі горить ринок, пошкоджена газова труба. Також уламки впали на нежитлову забудову, але можливе й загоряння в житловому секторі. Пошкоджено магістралі водопостачання, горять щонайменше шість авто.

У Шевченківському районі уламки впали на відкриту місцевість.

Ракетна атака триває. Тривога оголошена ще з 05:53 ранку. Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. ДТЕК обіцяє відновити постачання електрики, щойно покращиться безпекова ситуація.