Норвегія дозволила напряму продавати Україні зброю

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Уряд Норвегії дозволив прямі продажі норвезької зброї та оборонної продукції Україні. Дозвіл набув чинності 1 січня 2024 року.

Про це йдеться в пресрелізі уряду.

Тепер норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну.

Експортні ліцензії для прямих продажів видаватимуть після ретельної оцінки кожного випадку такого експорту. Ось деякі критерії:

продавати зброю можна лише українській владі;

заявки мають містити документацію та державні гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також — положення про реекспорт;

транспортування та доставка мають бути безпечними за встановленими логістичними маршрутами.

«Ця зміна означає, що ми разом із нашими союзниками захищаємо фундаментальні інтереси політики безпеки та оборони Норвегії. Уряд використовує низку інструментів для сприяння важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації політики безпеки», — додав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Норвегія надає Україні військову допомогу від власного уряду, через механізми міжнародного співробітництва та фінансування та внески від оборонної промисловості.