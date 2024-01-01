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Норвегія дозволила напряму продавати Україні зброю

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Wikipedia

Уряд Норвегії дозволив прямі продажі норвезької зброї та оборонної продукції Україні. Дозвіл набув чинності 1 січня 2024 року.

Про це йдеться в пресрелізі уряду.

Тепер норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на експорт для прямих продажів зброї та оборонної продукції в Україну.

Експортні ліцензії для прямих продажів видаватимуть після ретельної оцінки кожного випадку такого експорту. Ось деякі критерії:

«Ця зміна означає, що ми разом із нашими союзниками захищаємо фундаментальні інтереси політики безпеки та оборони Норвегії. Уряд використовує низку інструментів для сприяння важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації політики безпеки», — додав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Норвегія надає Україні військову допомогу від власного уряду, через механізми міжнародного співробітництва та фінансування та внески від оборонної промисловості.