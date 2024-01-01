Financial Times: Цьогоріч може збанкрутувати соцмережа X, Трамп, певно, програє вибори, а 2024-й буде найспекотнішим роком

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Соцмережа Х може збанкрутувати у 2024 році через невдалі спроби створити нові джерела доходу та втрату великих рекламодавців.

Про це йдеться у прогнозі експертів Financial Times.

Як зазначили у виданні, власник соцмережі Ілон Маск часто залякує банкрутством задля мотивації. Зокрема, так він чинив у Tesla і SpaceX.

Проте цього разу існує велика ймовірність того, що компанія дійсно збанкрутує, оскільки реклама X та спроби створити нові джерела доходу не вдаються.

Після нещодавніх емоційних спалахів проти рекламодавців X, Ілон Маск може бути доволі необачливим, щоб вважати, ніби він зможе провести компанію через банкрутство і однаково залишатися на першому місці, вважають експерти.

У матеріалі Financial Times журналісти також вважають, що Дональд Трамп не стане вчергове президентом США.

Експерти припустили, що навіть якщо Трамп подолає нещодавні юридичні перепони у декількох штатах, його кампанія проти Джо Байдена ознаменує найгірші президентські вибори в історії США.

На думку журналістів видання, Трампа засудять принаймні в одному з чотирьох судових процесів перед виборами, та, ймовірно, він намагатиметься представити це як політичне переслідування з боку Байдена.

Незважаючи на переживання американського суспільства про неспромогу чинного президента надалі керувати державою через його старіння, він, найімовірніше, пройде на другий термін — радше тому, що більшість прагне зректися Трампа.

Ще одне припущення журналісти Financial Times висунули щодо зміни клімату — вважають, що 2024-й рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень, тобто навіть теплішим за попередній.

Багато вчених очікують, що клімат у цьому році буде дедалі екстремальнішим через появу Ель-Ніньо — природного явища, що спричиняє кліматичні зміни по всій планеті.

Проте, як вважають експерти видання, відновлювані джерела енергії цьогоріч не випередять викопне паливо у світі через Китай.

Минулого року попит на вугілля в Китаї продовжував стрімко зростати. Проте відновлювані джерела енергії теж швидко набирають обертів, і навіть очікується, що вони становитимуть близько 90% усіх нових генеруючих потужностей у світі.

Утім, цього буде недостатньо, щоб перевершити виробництво вугілля наступного року, навіть незважаючи на те, що споживання вугілля на Заході зменшується.