Ізраїль частково виводить свої сили із сектора Гази

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ЦАХАЛ розпочав виведення пʼяти бригад із сектора Гази, де триває антитерористична операція проти ХАМАС.

Про це повідомив The Times of Israel із посиланням на заяву речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

Військові заявили, що дедалі більше опановують ситуацію на місцях. Вони також визнають, що війна з ісламістами, найімовірніше, триватиме і 2024-го року, але не буде такою інтенсивною, як протягом останніх місяців.

«Ми адаптуємо бойові методи до кожного району Гази, а також підбираємо необхідні сили для найкращого виконання місії. Кожна область має свої особливості та різні оперативні потреби», — сказав прессекретар ЦАХАЛ.

Він додав, що для досягнення цілей Ізраїлю у війні проти ХАМАС необхідні тривалі бойові дії, але, як зазначає речник, ізраїльські військові підготовлені відповідно.