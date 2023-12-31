Під час ракетної атаки чоловік сів у палаючу автівку і врятував інші машини. Поліцейські вручили йому подяку та іменний годинник

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Facebook / Поліція Києва

У Києві поліцейські відзначили чоловіка зі Святошинського району, який сів у палаючий автомобіль і врятував від вогню сусідні машини.

Про це повідомили у поліції Києва.

Під час ракетної атаки 29 грудня уламки впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі, від чого зайнялося кілька автівок. Власник однієї з них не розгубився, сів у палаючу автівку і відігнав її від інших машин. Чоловік отримав опіки.

Facebook / Поліція Києва

Правоохоронці завітали до нього додому, вручили подяку від начальника поліції Києва і подарували іменний годинник.