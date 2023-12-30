Через масований удар росіян в Україні загинули 39 людей

Новини

Станом на 30 грудня відомо, що через масований удар росії по Україні 29 грудня загинуло щонайменше 39 людей. Загалом 159 людей постраждали.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки досі тривають. Через масований обстріл постраждали майже 120 міст і сіл, а також сотні цивільних обʼєктів.