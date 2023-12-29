Німеччина надала €24 мільйони на ремонт підстанції «Укренерго»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з Німецьким банком розвитку KfW щодо кредитування ремонту підстанції «Укренерго».
Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.
За словами Марченка, від лютого 2022 року завдяки співпраці з KfW залучили близько €133 мільйонів кредитних і грантових коштів на відновлення українських підстанцій.
- Наприкінці листопаду «Укренерго» залучило від Німеччини додаткові €24,5 мільйона на зміцнення енергосистеми. Гроші призначалися на розбудову технічних зв’язків з енергосистемою континентальної Європи, відновлення високовольтних об’єктів у західному регіоні та побудову їхнього захисту.
- Раніше в українському уряді заявили, що енергообʼєкти в Україні отримали три рівні захисту.