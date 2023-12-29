Нацбанк знову підняв курс долара — він вищий за 38 гривень

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Death to Stock

Національний банк знову підвищив офіційний курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав до нового історичного максимуму.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на рівні 38,002 гривень за один долар (+0,0196 грн).

Курс євро — 41,996 гривень за один євро (-0,2119 грн). Це нижче за історичний максимум, однак курс визначається котируваннями пари євро/долар на міжнародному ринку і не залежить від Нацбанку.

На міжбанку курс виріс на дві копійки — до 38,04 грн за один долар. На готівковому ринку курс піднявся до 39,2 грн за один долар.