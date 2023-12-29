Ще один штат США заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз

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Мен заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти під час праймеріз Республіканської партії у штаті через причетність експрезидента до штурму Капітолія.

Про це повідомила держсекретар штату Шенна Беллоуз, передає Reuters і Washington Post.

Шенна Беллоуз вирішила, що кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп підбурив мітингарів, коли поширив неправдиві заяви про фальсифікації на виборах 2022 року, а потім закликах своїх прихильників вийти на Капітолійський пагорб.

Держсекретар ухвалила рішення після того, як група колишніх законодавців штату Мен заявила, що Трампа слід дискваліфікувати на підставі положення Конституції США, яке забороняє займати посади, якщо людина брала участь у заколоті після попередньої попереднього складання присяги Сполученим Штатам. Ідеться про 14-ту поправку.

Оскільки це рішення можна оскаржити у Вищому суді штату, Беллоуз призупинила його, допоки суд не винесе вирок. Адвокати Трампа подаватимуть апеляцію.