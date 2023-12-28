Тіла трьох розстріляних росіянами українських полонених евакуювали. Це були бійці 82-ої бригади ДШВ
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Тіла трьох розстріляних росіянами українських полонених евакуювали. Це були бійці 82-ої окремої десантно-штурмової бригади, які потрапили у полон, отримавши поранення та контузії.
Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Це кримінальне правопорушення внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи передадуть до Міжнародного кримінального суду, зазначили у командуванні.
«Рано чи пізно, військові злочинці з російської федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом», — наголосили у ДШВ.
- Російські окупанти поблизу Роботиного на Запоріжжі розстріляли трьох українських військовополонених. На кадрах поширеного у мережі відео видно, що українські військові вже були взяті в полон та не чинили опору. Окупанти їх розстріляли, що є порушенням Женевської конвенції.
- Керівник департаменту протидії злочинам Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що ймовірними підозрюваними у розстрілі трьох українських військовополонених на Запоріжжі є російські окупанти із 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії. Вона також відома як «Псковська десантна дивізія».