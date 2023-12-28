В Австралії акула вбила підлітка поблизу пляжу

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У Південній Австралії хлопець загинув після нападу акули поблизу пляжу Етель у національному парку Іннес.

Про це повідомляє BBC.

Місцева поліція не вказала вік загиблого, однак відомо, що це хлопець-підліток. Правоохоронці готують звіт для коронера.

Етель — це 400-метровий піщаний пляж, популярний серед серфінгістів і туристів, із хвилями в середньому 1,5 метра.

Місцевий житель Марті Гуді, який десятиліттями займався серфінгом у цьому районі, розповів журналістам, що жертва могла перебувати приблизно за 30—40 метрів від берега. За його словами, останнім часом кількість акул поблизу пляжу збільшилася.

Однак науковці попереджають, що збільшення кількості помічених акул не обовʼязково означає збільшення їхньої чисельності.