Франція висилає двох азербайджанських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Баку

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Міністерство закордонних справ Франції оголосило двох співробітників посольства Азербайджану персонами нон грата у відповідь на аналогічні дії Баку.

Париж «категорично відкидає звинувачення, висунуті Азербайджаном для обґрунтування свого рішення щодо французьких дипломатів», йдеться в повідомленні МЗС.

Посла Азербайджану у Франції викликали на набережну дʼОрсе, щоб повідомити про оголошення персонами нон грата двох співробітників азербайджанського посольства.