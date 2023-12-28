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Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу

Автор:
Олександра Опанасенко
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Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Кандидатуру Шевченка підтримали всі постійні члени організації — він відповідає вимогам та критеріям для кандидатів на обрання президентом УАФ. Сам Шевченко вже надав письмову згоду на участь у виборах.

Позачерговий конгрес УАФ, на якому оберуть нового голову організації замість Андрія Павелка, який перебуває в СІЗО, відбудеться 25 січня 2024 року.

Арешт чинного президента УАФ Андрія Павелка

З березня 2015 року Українську асоціацію футболу очолює Андрій Павелко. 29 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко одразу ж вийшов під заставу 9,8 мільйона гривень. Однак 16 червня суд вирішив арештувати Павелка, а заставу переказати на користь держави.