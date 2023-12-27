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Міністерство оборони України

Міністерство оборони України сертифікувало перший жіночий бронежилет.

Бронежилет розробила компанія «Українська броня». У нього вигнута назовні бронеплита, звужені плечі та розширений низ. Він не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета та важить від 10,5 кілограма.

Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

«Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у «чоловічому» варіанті бронежилета», — розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Крім цього, «жіночий» варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту.

Після сертифікації бронежилет став доступним для закупівлі.