Верховний суд штату Мічиган дозволив Трампу брати участь у виборах президента США
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Верховний суд штату Мічиган вирішив не перешкоджати намірам експрезидента США Дональда Трампа балотуватися на виборах 2024 року.
Про це повідомляє CNN .
Його кандидатуру оскаржили через підбурювання прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. У вересні правозахисна організація Free Speech For People подала позов у штаті Мічиган від імені групи виборців.
- Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до виборів через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Положення з двох речень у 14-й поправці використовувалося лише кілька разів після Громадянської війни у США.
- Верховний суд Колорадо 20 грудня вирішив, що колишній президент США Дональд Трамп не може бути кандидатом від штату на президентських виборах наступного року.
- Верховний суд Міннесоти постановив, що Трамп може залишитися у бюлетенях на праймеріз у цьому штаті, оскільки вибори є партійним змаганням, під час якого конституційне право не є проблемою. Суддя в Мічигані також дозволив колишньому президенту США Дональду Трампу залишитися в бюлетені для голосування на праймеріз штату.