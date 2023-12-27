Міністр Марченко про мобілізацію: Внутрішні джерела фінансування війська виснажені
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що дискусії про нові правила мобілізації, які передбачає законопроєкт № 10378, тривають. У відомства є запитання про терміни, плани та прогнози.
Про це він розповів для Forbes.
За його словами, внутрішній потенціал фінансування військових потреб уже виснажився, тому Мінфін чекає рішень від Генштабу та Міноборони про оптимізацію видатків.
Водночас не вдасться штучно збільшити видатки, тому що їх немає.
«Якщо нам потрібно буде їх знайти, то нам потрібно розуміти в часі — їх потрібно знайти вже сьогодні чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення потреб», — сказав Марченко.
І додав, що, можливо, доведеться шукати можливості щодо додаткових доходів — додаткових внутрішніх джерел фінансування, проте говорити про цифри зарано.
Наразі Мінфін не отримав інформації, які саме потреби слід забезпечити. Потреби ЗСУ розраховує Міноборони, воно визначає можливі джерела оптимізації нинішніх потреб, а потім оборонне та фінансове відомства ухвалюють рішення.
Коли Сергія Марченка запитали, чи правда, що мобілізація 400—500 тисяч людей коштуватиме державі 500 мільярдів гривень, як це сказав президент Володимир Зеленський, то міністр відповів: розрахунки «досить коректні».
- Напередодні головком ЗСУ Валерій Залужний сказав, що військове командування не робило запиту на конкретні цифри мобілізованих українців. Ідеться про цифру у 400—500 тисяч людей, про яку говорив, зокрема, президент.
- Увечері 25 грудня уряд вніс до парламенту законопроєкти № 10378, № 10379. Перший документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби, а другий — посилення відповідальності за військові правопорушення. Детально про них тут.
- 19 грудня на пресконференції, присвяченій підсумкам року, Володимир Зеленський повідомив, що військове командування має потребу у додатковій мобілізізації від 400 000 до 500 000 людей. Президент сказав, що йому потрібні аргументи для такого рішення.