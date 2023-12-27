У ВМС України вважають, що на борту знищеного російського корабля «Новочеркаськ» був екіпаж

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Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук повідомив, що на знищеному великому десантному кораблі «Новочеркаськ» мав бути персонал, навіть тоді, коли він стояв у порту.

Про це він сказав в етері «Радіо Свобода».

«Досить велика частка екіпажу мала перебувати на борту, а екіпаж там становить близько 80 людей. Якщо врахувати цей тип кораблів, то на ньому могли бути й сторонні. Там не могло обійтися без жертв», — зауважив речник.

Результат удару по кораблю ще уточнюють, оскільки розвідка на окупованій території є складним завданням.

Російська Astra з посиланням на джерела написала, що після атаки на ВДК «Новочеркаськ» 33 моряки вважаються зниклими безвісти, 19 поранені, а один загинув. У момент ракетного удару на кораблі нібито перебували 77 моряків. Видання «Агентство» писало, що на борту в ніч на 26 грудня були щонайменше два старших офіцери.