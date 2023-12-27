Росія використовує українських військовополонених для тиску на Київ

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Українські військовополонені почали масово дзвонити родинам і просити їх вийти на протест проти влади в Києві.

Про це розповів представник координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петро Яценко для Politico.

Військові дзвонять з полону родичам і кажуть, що, мовляв, росія готова їх обміняти, але Україна від цього відмовляється.

«Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Тому ми розуміли, що це кампанія недовіри до влади», — сказав Яценко.

Дружина українського військовополоненого Валентина Ткаченка розповіла, що її чоловік потрапив у полон 24 лютого 2022 року, а на звʼязок вийшов уперше 29 листопада 2023 року. Він зателефонував їй у Viber і, не дозволивши ставити запитань, сказав: «Валю, йди, ускладни життя Києву. Київ не хоче приймати нас назад», а потім вибачився й закінчив розмову. Валентина Ткаченко не пішла на протест, вважаючи, що її чоловік став інструментом політичної гри Кремля проти України.

Наразі росія утримує в полоні понад три тисячі українських військових і близько 28 тисяч цивільних. Це офіційні підтверджені дані, але реальна кількість може бути більшою.

За словами Яценка, Україна останнім часом збільшила фонд обміну військовополонених і додав, що країна готова прийняти всіх російських окупантів, якщо вони вирішать здатися.

Україна з початку повномасштабного вторгнення повернула з російського полону майже 2,6 тисячі військових і цивільних, повідомив у серпні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Останній офіційний обмін військовополоненими відбувся 7 серпня цього року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїни.