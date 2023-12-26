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«Радіо Свобода» опубліковало супутникові знімки порту Феодосії після удару ЗСУ вночі проти 26 грудня.

Вони свідчать, що, окрім корабля «Новочеркаськ», через удар частково затонуло ще одне судно.

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Близько 02:30 ночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» у районі Феодосії. Командувач ПС Микола Олещук подякував пілотам та всім причетним за роботу.