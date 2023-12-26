Пропагандиста Юрія Подоляку заочно засудили на 12 років

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Український суд визнав пропагандиста Юрія Подоляку винним у колабораціонізмі та виправдовуванні агресії росії. Йому заочно присудили 12 років увʼязнення.

Про це пише Офіс генпрокурора.

За даними слідства, блогер називає себе головним спікером війни і каже, що допомагає росіянам «мобилизоваться и держать информационный удар». Він розповсюджує російську пропаганду, виправдовує поразки російських окупантів тощо.

Юрій Подоляка народився у Сумах і жив там до 2014 року, після чого виїхав до росії. Його майно на території Сумської області арештував суд.