У Німеччині митники конфіскували рекордну кількість кокаїну

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Протягом 2023 року в Німеччині вилучили рекордну кількість кокаїну — близько 35 тонн.

Про це пише Spiegel.

У минулому році в країні конфіскували близько 20 тонн, а у 2021 — 23 тонни, що було попереднім рекордом.

Останні шість років кількість вилученого кокаїну в Німеччині зростає. Наприклад, у 2018 році митники знайшли пʼять тонн, тобто за пʼять років кількість кокаїну зросла в сім разів.

Більшість кокаїну йде до Німеччини через контейнерні порти з Південної Африки. У німецьких портах вилучили 30 з 35 тонн за рік. Наркотики часто знаходять у контейнерах для бананів та кави, у просторі між сталевими ящиками.

Також перевізники наркотиків використовують водолазів: один скидає сумки з кокаїном у море за борт, а там їх виловлює водолаз.