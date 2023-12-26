Генштаб: росія втратила 1 010 окупантів і 22 танки за добу

Новини

Reuters / «Бабель»

За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень між Силами оборони України та російським військом. Останнє втратило 1 010 окупантів, 22 танки, 37 бойових броньованих машин і великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбили атаки на Купʼянському, Лиманському, Авдіївському, Марʼїнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів протягом минулої доби.

Тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії уночі 26 грудня.