Тисячі мігрантів ідуть пішки з Мексики до кордону США

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EPA

Тисячі мігрантів вирушили пішки з півдня Мексики до кордону Сполучених Штатів, пише BBC.

EPA

Reuters

До ходи приєдналися приблизно 7 тисяч людей, зокрема тисячі дітей. Вони вирушили з мексиканського міста Тапачула зранку 24 грудня. Попереду мігранти несуть транспарант із написом «Вихід зі злиднів».

За даними місцевих медіа, більшість мігрантів з Куби, Гаїті та Гондурасу, але є навіть вихідці з Бангладеш та Індії. Багато з них казали, що вирішили долучитися до ходи після того, як місяцями чекали дозволів на транзит.