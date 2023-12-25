Єгипет показав триетапний план завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС — пропонує створити обʼєднаний уряд у Газі

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Єгипет пропонує триетапний план перемирʼя між Ізраїлем та сектором Гази — зокрема, звільнити заручників та створити нову систему управління сектором Гази із залученням влади Палестинської автономії.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльських офіційних осіб.

Першим етапом стане двотижневе припинення бойових дій із можливістю продовження, а також звільнення 40 заручників — жінок, неповнолітніх і літніх чоловіків. Натомість Ізраїль має звільнити 120 палестинських вʼязнів. За цей час у Газу надійде гуманітарна допомога, оскільки під час перемирʼя ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) має припинити наступ у секторі Гази.

На другому етапі спонсорований Єгиптом Палестинський національний діалог працюватиме над припиненням розколу між палестинськими національними угрупованнями — зокрема між Палестинською автономією та терористичним угрупованням ХАМАС. Це має призвести до формування єдиного «технократичного уряду» для Західного берега річки Йордан та сектора Гази. Він візьме під контроль відновлення сектора Гази та підготує основу для обʼєднаних палестинських парламентських та президентських виборів.

Третій етап включатиме повне припинення вогню, звільнення заручників, які залишилися, і палестинських вʼязнів, зокрема затриманих після 7 жовтня. У Єгипті пропонують, щоб Ізраїль на цьому етапі вивів свої війська із сектора Гази і дозволив біженцям повернутися додому.

Представники ХАМАС та «Ісламського джихаду» обговорювали в Катарі ці пропозиції.

Як світ пропонує завершити війну між Ізраїлем та ХАМАС

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін після закінчення війни з палестинським рухом ХАМАС. Нетаньягу проти повернення палестинської влади в Газу після війни, зокрема він не хоче допускати адміністрацію Махмуда Аббаса, що контролює Західний берег річки Йордан.

Адміністрація президента США розробила багатоетапний план управління сектором Гази після війни. У його основі — контроль цієї території оновленою Палестинською адміністрацією, яка контролює Західний берег річки Йордан. Стабілізацію регіону планують покласти на Міжнародні сили, але США не хочуть відправляти свої війська. Одна з ідей — попросити Обʼєднані Арабські Емірати допомогти відновити медичні установи чи навчити місцевих службовців. Також у цьому може допомогти Єгипет.