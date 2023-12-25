Апеляція залишила без змін запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзвʼязку Жорі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому заступнику голови Держспецзв’язку Віктору Жорі. Його підозрюють у відмиванні держкоштів на 62 мільйони гривень.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
ВАКС залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави.
Жора фігурує у справі про розкрадання понад 62 млн гривень держкоштів. Загалом у справі шість людей. Йдеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. У САП стверджують, що ПЗ закупили за завищеними цінами, а різницю фігуранти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й поділити між собою.
- 20 листопада Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Держспецзвʼязку Юрія Щиголя. Також посаду втратив його заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора.
- 1 грудня Кабмін призначив нового очільника Держспецзвʼязку — ним став Юрій Мироненко. Мироненко до призначення був командиром ударної роти БпЛА, яка працює на Запорізькому напрямку. Має нагороду «Срібний хрест».
- 22 грудня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Держспецзвʼязку Щиголю.