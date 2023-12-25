У тунелі ХАМАС у секторі Гази знайшли тіла пʼяти ізраїльських заручників

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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що знайшла тіла пʼятьох заручників у підземному тунелі ХАМАС у місті Джабалія на півночі сектора Гази.

Про це написала пресслужба ЦАХАЛ.

Загиблих доставили до Ізраїлю для поховання. Серед них — прапорщик Зів Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Нік Бейзер, цивільні Іден Захарія та Елія Толедано.

Ізраїльські військові здобули контроль над районом табору Джабалія – одного з оперативних центрів ХАМАС у секторі Гази. Там вони демонтували підземний штаб.

Підземний штаб ХАМАС включав два рівні: перший глибиною приблизно десять метрів і другий глибиною десятки метрів. Мережу тунелів з багатьма маршрутами використовували для управління боєм і пересування бойовиків.

У штабі знайшли зброю, засоби для виготовлення зброї та схованки на випадок надзвичайних ситуацій. Мережа була підʼєднана до шахти, що веде до резиденції командувача Північної бригади ХАМАС Ахмада Андура. Також підземна мережа проходила під школою та лікарнею.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 240 людей вони захопили в заручники і вивезли у сектор Гази. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування ексклаву, а 25 жовтня розпочав наземну операцію, оголосивши метою — повне знищення ХАМАС. Операція почалася з боїв за північ сектора. Станом на 24 грудня ЦАХАЛ тримає під контролем північ та майже знищив мережу підземних тунелів.

За час операції Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази було ліквідовано понад 7 тисяч бойовиків ХАМАС, проте голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі каже, що реальна кількість значно більша — ізраїльська сторона не знає, скільки терористів можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях.

За твердженням підконтрольної ХАМАС санітарної служби, у секторі Гази загинули понад 20 тисяч людей. Зазначають, що це цивільні, проте до них можуть зараховувати і бойовиків. Підтвердити ці цифри за незалежними джерелами неможливо.

На 24 грудня у полоні ХАМАС, «Ісламського джихаду» та інших малих угруповань Гази перебуває щонайменше 109 людей. Ізраїль за тижневе перемирʼя, яке було наприкінці листопада, домігся звільнення понад 100 заручників. В обмін на це Ізраїль випустив із вʼязниць приблизно 240 палестинців.