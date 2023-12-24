На Маріупольському напрямку збили російський бомбардувальник Су-34
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Маріупольському напрямку збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром — не повернувся. «Вечного полета, братья!», — написав він.
Олещук додав, що наразі триває атака на Україну дронів-камікадзе Shahed. Їх збивають.
Також перевіряється збиття російського винищувача Су-30 — по ньому працювали в Одеському напрямку в районі Чорного моря.
- На початку грудня українські оборонці збили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний, а вже 22 грудня аж три винищувачі-бомбардувальники Су-34 за раз. Їх знищив ЗРК Patriot. Після цього зʼявилися ознаки того, що росія скоротила застосування керованих авіабомб на півдні.