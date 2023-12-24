Ізраїль посилює наступ на південь сектора Гази — бої йдуть за місто Хан-Юніс

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активізує наступ проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС на півдні сектора Гази. Жорстокі бої почалися за південний бастіон терористів — місто Хан-Юніс.

Офіційний представник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус завив, що війська просуваються на південь з півночі і концентрують основні сили навколо Хан-Юнісу. Він припустив, що тепер бої на півночі — в районі міст Газа та Джабалія — триватимуть з меншою інтенсивністю.

На півдні ЦАХАЛ зустрічає жорсткий опір. Попри постійні бомбардування Хан-Юнісу і його околиць, за 23 і 24 грудня ізраїльські війська втратили вбитими 14 військових, пише The Times of Israel. Це одні з найважчих втрат за весь час наземної операції в секторі Гази.

Загалом, за офіційними даними, з початку операції в Газі загинули 153 військовослужбовці. Це більше ніж під час війни у Лівані у 2006 році. Усього від дня нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня загинуло 486 ізраїльських військовослужбовців.

Водночас премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на недільному засіданні уряду заявив, що країна піде до кінця, доки не досягне своєї мети — повного знищення ХАМАС. Премʼєр визнав, що Ізраїлю доводиться платити за це високу ціну.