Ізраїль посилює наступ на південь сектора Гази — бої йдуть за місто Хан-Юніс
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активізує наступ проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС на півдні сектора Гази. Жорстокі бої почалися за південний бастіон терористів — місто Хан-Юніс.
Офіційний представник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус завив, що війська просуваються на південь з півночі і концентрують основні сили навколо Хан-Юнісу. Він припустив, що тепер бої на півночі — в районі міст Газа та Джабалія — триватимуть з меншою інтенсивністю.
На півдні ЦАХАЛ зустрічає жорсткий опір. Попри постійні бомбардування Хан-Юнісу і його околиць, за 23 і 24 грудня ізраїльські війська втратили вбитими 14 військових, пише The Times of Israel. Це одні з найважчих втрат за весь час наземної операції в секторі Гази.
Загалом, за офіційними даними, з початку операції в Газі загинули 153 військовослужбовці. Це більше ніж під час війни у Лівані у 2006 році. Усього від дня нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня загинуло 486 ізраїльських військовослужбовців.
Водночас премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на недільному засіданні уряду заявив, що країна піде до кінця, доки не досягне своєї мети — повного знищення ХАМАС. Премʼєр визнав, що Ізраїлю доводиться платити за це високу ціну.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 240 людей вони захопили в заручники і вивезли у сектор Гази. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування ексклаву, а 25 жовтня розпочав наземну операцію, оголосивши метою — повне знищення ХАМАС. Операція почалася з боїв за північ сектора. Станом на 24 грудня ЦАХАЛ тримає під контролем північ та майже знищив мережу підземних тунелів.
- За час операції Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази було ліквідовано понад 7 тисяч бойовиків ХАМАС, проте голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі каже, що реальна кількість значно більша — ізраїльська сторона не знає, скільки терористів можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях.
- За твердженням підконтрольної ХАМАС санітарної служби, у секторі Гази загинули понад 20 тисяч людей. Зазначають, що це цивільні, проте до них можуть зараховувати і бойовиків. Підтвердити ці цифри за незалежними джерелами неможливо.
- На 24 грудня у полоні ХАМАС, «Ісламського джихаду» та інших малих угруповань Гази перебуває щонайменше 109 людей. Ізраїль за тижневе перемирʼя, яке було наприкінці листопада, домігся звільнення понад 100 заручників. В обмін на це Ізраїль випустив із вʼязниць приблизно 240 палестинців.