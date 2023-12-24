У Лондоні затримали другого підозрюваного у крадіжці роботи Бенксі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Поліція Лондону затримала другого підозрюваного у крадіжці дорожнього знака з новою роботою британського художника Бенксі.
Про це повідомляє ВВС.
За інформацією поліції, підозрюваному у справі викрадення нового твору Бенксі чоловіку близько 40 років. Він перебуватиме під вартою.
Першого підозрюваного, 20-річного чоловіка поліція затримала 23 грудня. Він також заарештований.
На місці викраденого дорожнього знака із зображенням дронів MQ-9 Reaper на знаку STOP встановили новий, щоб уникнути загроз для дорожнього руху.
- 22 грудня Бенксі опублікував у своєму Instagram фото нової роботи у Лондоні у районі Пекхем. Її основою став знак STOP, на який причепили три фігури бойових безпілотників. Менш ніж за годину двоє невідомих чоловіків зрізали знак і втекли. Їх зазняли перехожі, тому поліції довго шукати не довелося.