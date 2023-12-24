У Лондоні затримали другого підозрюваного у крадіжці роботи Бенксі

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Поліція Лондону затримала другого підозрюваного у крадіжці дорожнього знака з новою роботою британського художника Бенксі.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією поліції, підозрюваному у справі викрадення нового твору Бенксі чоловіку близько 40 років. Він перебуватиме під вартою.

Першого підозрюваного, 20-річного чоловіка поліція затримала 23 грудня. Він також заарештований.

На місці викраденого дорожнього знака із зображенням дронів MQ-9 Reaper на знаку STOP встановили новий, щоб уникнути загроз для дорожнього руху.