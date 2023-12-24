Іранський безпілотник атакував танкер з хімікатами в Індійському океані

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У суботу, 23 грудня, іранський безпілотник влучив у танкер з хімікатами Chem Pluto, що йшов Індійським океаном. Це вже сьома іранська атака на комерційне судно з 2021 року.

Про це пише Reuters.

Танкер-хімовоз Chem Pluto під прапором Ліберії, що належить Японії і Нідерландам, під час атаки був за 200 морських миль від узбережжя Індії. Безпілотник запустили з території Ірану. У результаті ніхто з екіпажу не постраждав, а на борту судна виникла пожежа — її ліквідували.

У Центральному командуванні ВМС США зазначили, що жодних кораблів США поблизу не було. Індійська берегова охорона повідомила, що на борту судна було 20 членів екіпажу.