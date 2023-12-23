Американка з двома матками народила двох немовлят в різні дні

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ANDREA MABRY/UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Американка Келсі Хетчер, яка має подвоєння матки, народила двічі за два дні. Загалом пологи тривали 20 годин.

Про це повідомляє BBC.

Пологи у Хетчер почалися на 39-му тижні. Одна дівчинка народилася 19-го, а друга 20 грудня. Першу доньку жінка народила самостійно, а іншу — за допомогою кесаревого розтину.

ANDREA MABRY/UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

За словами медиків, дівчат можна назвати різнояйцевими близнюками. Зазвичай цей термін використовується, коли кожна дитина розвивається з окремої яйцеклітини.

«Зрештою, це було двоє немовлят в одному животі одночасно. Просто в них були різні квартири», — сказав лікар.