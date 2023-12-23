Генштаб: росія втратила ще 1 040 окупантів і 17 танків

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Reuters / «Бабель»

За минулу добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Протягом цього часу росія втратила 1 040 окупантів, 17 танків, 28 бойових броньованих машин і три літаки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські військові відбилися в районі Синьківки Харківської області, на Бахмутському — біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, а на Шахтарському — західніше Старомайорського на Донеччині.

Оборонці відбили атаки окупантів на Авдіївському напрямку — східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та в районах Первомайського і Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку військові відбили противника західніше Вербового і Роботиного, тоді як на Херсонському росіяни намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій, але були змушені відійти зі втратами.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ