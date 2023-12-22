«Укрзалізниця» додає рейс Львів — Рахів на пікову дату

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«Укрзалізниця» призначає додатковий регіональний рейс № 816 Львів — Рахів на пікову дату — 29 грудня.

Про це пише пресслужба перевізника.

Поїзд вирушить зі Львова 29 грудня о 15:22, Івано-Франківська о 17:39—17:43, Яремче о 19:10—19:14, Татарів-Буковеля 0 19:39—19:41, Ворохти 19:52—19:56, Ясиня 20:34—20:36, Квасів 20:59—21:01, а прибуде в Рахів о 21:19. Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин.

У Львові пасажири зможуть пересісти на цей рейс з поїздів № 79 Дніпро (22:06) — Київ (05:42—06:10) — Львів (12:59), № 86 Запоріжжя (18:48) — Львів (14:15) та № 63 Харків (22:38) — Київ (05:35 - 06:35) — Львів (13:39).

Квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.