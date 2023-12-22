У Лондоні вкрали нову картину Бенксі

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Instagram / Banksy

У Лондоні невідомі викрали нову роботу вуличного художника Бенксі. Це сталося менш ніж за годину після того, як художник визнав своє авторство.

За свідченнями очевидців, дорожний знак з намальованим на ньому трьома безпілотниками викрали двоє чоловіків у цивільному одязі та відвезли в невідомому напрямку. Свідки повідомляють, що крадії витратили на демонтаж знаку з малюнком Бенксі «лише хвилину».