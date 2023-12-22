Швейцарія приєдналася до 12-го пакета санцій проти росії
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Федеральна рада Швейцарії розширила свої санкційні списки проти росії — доєдналася до 12-го пакета санкцій Європейського Союзу проти рф.
Про це йдеться у пресрелізі ради.
Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) наклав санкції в межах своєї юрисдикції ще на 61 фізичну і 86 юридичних осіб.
Серед тих, хто потрапив під нові санкції, є військовослужбовці білоруських Збройних сил, керівники компаній, що підтримують військовий і промисловий потенціал рф, а також члени Центральної виборчої комісії росії. Нові санкції переважно стосуються російських компаній, що працюють в оборонному секторі.
Щодо імпорту алмазів із росії, то Федеральна рада запевняє, що після початку повномасштабної російсько-української війни він різко скоротився, а наразі вже немає імпорту природних або синтетичних російських алмазів.
Також у Швейцарії привітали рішення ЄС додати країну до списку партнерів з імпорту чавуну та сталі. Швейцарські обмеження на імпорт чавуну та сталі з росії еквівалентні обмеженням Євросоюзу.
- 18 грудня Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти росії. Він передбачає поступову заборону на імпорт російських алмазів, заборону на програмне забезпечення для виробництва, розширену заборону на імпорт зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів, часткову заборону на транзит важливих для промисловості товарів через рф, посилення механізму обмеження цін на російську нафту та розширення заборони на експорт компонентів безпілотників і високотехнологічних товарів.