Апеляція залишила Ігора Коломойського під вартою, проте вкотре зменшила суму застави

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Київський апеляційний суд ввечері 21 грудня зменшив суму застави для заарештованого олігарха Ігоря Коломойського на 300 мільйонів гривень. Він перебуватиме під вартою до 26 січня 2024 року.

Тепер застава Коломойського становить два мільярди 700 тисяч гривень. А спершу, у вересні 2023 року, застава становила 509 мільйонів гривень.

Адвокати Коломойського просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя їхнього підзахисного — на засіданні виступив його лікар Олександр Родинський, щоб це підтвердити. Крім цього, Коломойського хотіли взяти на поруки восьмеро людей, зокрема й телеведуча Алла Мазур.