Апеляція залишила Ігора Коломойського під вартою, проте вкотре зменшила суму застави
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Київський апеляційний суд ввечері 21 грудня зменшив суму застави для заарештованого олігарха Ігоря Коломойського на 300 мільйонів гривень. Він перебуватиме під вартою до 26 січня 2024 року.
Тепер застава Коломойського становить два мільярди 700 тисяч гривень. А спершу, у вересні 2023 року, застава становила 509 мільйонів гривень.
Адвокати Коломойського просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя їхнього підзахисного — на засіданні виступив його лікар Олександр Родинський, щоб це підтвердити. Крім цього, Коломойського хотіли взяти на поруки восьмеро людей, зокрема й телеведуча Алла Мазур.
- 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виведенні за кордон понад пів мільярда гривень.
- Коломойський перебуває під вартою з 3 вересня. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав уже кілька підозр, серед них і відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.