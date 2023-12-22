Південна Корея передала українським рятувальникам 10 машин для розмінування і 100 пікапів
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- Анна Холоднова
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Пресслужба ДСНС
Українські рятувальники отримали 10 машин механізованого розмінування й сотню пікапів від Південної Кореї.
Про це повідомили в пресслужбі МВС.
Техніку передали Надзвичайний і Повноважний Посол Корейської Республіки в Україні Кім Хьонг Те, директор Корейського агентства міжнародного співробітництва KOICA Лі Текин і представники міжнародної делегації.
- Військової допомоги Південна Корея Україні офіційно не надає. Проте в травні газета The Wall Street Journal писала, що Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів Сполученим Штатам, які ті надсилають Україні.
- У вересні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна з 2025 року почне надавати Україні фінансову допомогу на відновлення. За словами президента, $300 млн спрямують на гуманітарні потреби вже у 2024 році, а решту $2 млрд — в 2025 році у вигляді довгострокової допомоги (на підтримку соціальної й економічної інфраструктури).