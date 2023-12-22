Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку Щиголю

Новини

Держспецзвʼязку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому очільникові Держспецзвʼязку Юрію Щиголю. Його підозрюють у відмиванні держкоштів на 62 мільйони гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

ВАКС залишив у силі рішення першої інстанції, яка обрала ексголові Держспецзвʼязку тримання під вартою з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави. Її вже внесли, тож Щиголь вийшов із СІЗО з електронним браслетом.

Центр протидії корупції пише, що захист наполягав, що Щиголь начебто не володіє значними статками і не має нічого, окрім земельної ділянки. Будинок в Іспанії, наприклад, після розлучення лишився дружині. Також на засідання прибув народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко, який дав позитивну характеристику Щиголю та заявив, що готовий взяти його на поруки.