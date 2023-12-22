Журналісти знайшли джерела доходів Віктора Медведчука в росії і на окупованій Донеччині

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У колишнього українського політика, кума путіна Віктора Медведчука, який нині мешкає в росії, можуть бути щонайменше три джерела доходів — сибірська нафта, московська нерухомість і видобуток металів і вугілля в окупованій частині Донеччини.

Про це повідомляє видання «Настоящее время».

Джерела журналістів повʼязують захоплення нафтової компанії «Каюм нафта» наприкінці 2022 року з інтересами компанії ООО «НЗНП-Трейд», наближеної до Медведчука. Восени 2023 року за схожим сценарієм пройшов рейд на компанію «Дулісьма». Обидва нафтових підприємства розташовані в Сибіру — їхні сумарні запаси становлять 23,4 млн. тонн нафти. Раніше вони належали групі «Русь-Ойл», якою володіє російський бізнесмен Олексій Хотін. Хотіна в росії звинуватили в розкраданні коштів і помістили під домашній арешт.

На початку 2021 року повʼязана з Медведчуком компанія за пів мільярда рублів придбала нерухомість в одному з найдорожчих хмарочосів російської столиці «Москва-Сіті». Дружина Медведчука Оксана Марченко купила кілька гектарів землі в Москві. Доступ до неї дружина Медведчука отримала у 2020, коли стала співвласницею заводу «Геліймаш», що розробляє кріогенні системи для Міноборони рф і «Роскосмосу».

На окупованому Донбасі Медведчук займається вугіллям, транспортом і металами. За словами власника російської вугільної компанії та ексчиновника адміністрації путіна, які побажали залишитися анонімними, Медведчук став головним бенефіціаром економіки самопроголошених «ЛНР» та «ДНР», замінивши на цьому «посту» ставленика Януковича Сергія Курченка.