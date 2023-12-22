Суд у США відновив позов чоловіка до гурту Nirvana. Його дитяче фото використали для обкладинки альбому
- Автор:
- Олександра Амру
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Апеляційний суд США відновив позов чоловіка, який звинувачує рок-гурт Nirvana в поширенні «дитячої порнографії» через те, що його дитяче фото використали на обкладинці хітового альбому “Nevermind” 1991 року.
Про це йдеться в рішенні суду.
Спенсер Елден, чиє дитяче фото зображено на обкладинці музичного альбому, подав до суду на Nirvana у 2021 році. Він звинуватив гурт у розповсюдженні дитячої порнографії та стверджував, що його батьки ніколи не підписували дозволу на використання фотографії.
На обкладинці альбому — фото чотиримісячного Елдена, який у басейні пливе голяка за доларовою банкнотою, що на гачку.
Минулого року окружний суд відхилив позов Спенсера Елдена, постановивши, що термін давності за позовом минув понад десять років тому, а фото не стосується дитячої порнографії.
Проте вчора апеляційний суд у США скасував минулорічне рішення про відхилення позову 32-річного Елдена, заявивши, що чоловік досі може судитися з Nirvana, оскільки гурт нещодавно перевидав альбом “Nevermind” з його дитячим фото на обкладинці. Адвокат Елдена сказав, що чоловік «дуже задоволений рішенням і з нетерпінням чекає свого дня в суді».
- Альбом “Nevermind” був проданий тиражем понад 30 мільйонів копій з моменту його випуску в 1991 році.