Шортліст премії «Оскар»: український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували у двох категоріях

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Getty Images / «Бабель»

Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова потрапив до короткого списку номінантів на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Робота потрапила одразу до двох категорій: «Документальний повнометражний фільм» і «Міжнародний повнометражний фільм». За звання кращої документалки «20 днів» позмагається із стрічками «Американська симфонія», «Аполонія, Аполонія», «За межею утопії», «Чотири доньки» та «Вбити тигра». У категорії «Міжнародний повнометражний фільм» робота Чернова конкуруватиме з марокканською стрічкою «Мати всієї брехні», ісландською «Земля Бога» та японською «Ідеальні дні».

Стрічку створили міжнародні журналісти Associated Press, які залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.